Борозенец Платон Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борозенец Платон Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2019

Отец: не указан

Мать: Борозенец Инна Влаимировна

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