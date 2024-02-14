Скутов Александр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Скутов Емельян Васильевич
Мать: Скутова Ульяна Леоновна
Военная награда
Неизвестно
Скутов Александр Емельянович. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Рядовой , Место службы: 173 сд. Представление на награждение
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно