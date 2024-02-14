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Скутов Александр Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Скутов Емельян Васильевич

Мать: Скутова Ульяна Леоновна

Военная награда
Неизвестно
Скутов Александр Емельянович. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Рядовой , Место службы: 173 сд. Представление на награждение
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно

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