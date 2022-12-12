Романов Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно