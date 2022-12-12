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Романов Петр Григорьевич

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Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Романов Григорий Николаевич

Мать: Романова Елизавета Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Егор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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