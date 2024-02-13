Сафронова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1958

Дочь: Сковорода Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Сковорода Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
01.05.1964

Дочь: Сковорода Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Сковорода Владимир Григорьевич

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