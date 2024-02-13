Сафронова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1958
Дочь: Сковорода Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Сковорода Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1964
Дочь: Сковорода Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Сковорода Владимир Григорьевич