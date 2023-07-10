Шурыгин Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шурыгина Ирина Миронова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1660 ст.
Сын: Шурыгин Александр Афанасьев
Мать ребёнка: Шурыгина Ирина Миронова
Рождение ребёнка
1662
Мать ребёнка: Шурыгина Ирина Миронова
Рождение ребёнка
1665 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Ирина Миронова
Рождение ребёнка
1670 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Ирина Миронова
Рождение ребёнка
1675 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Ирина Миронова
Смерть
До 1710