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Шурыгин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина Ирина Миронова

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1660 ст.

Сын: Шурыгин Александр Афанасьев

Мать ребёнка: Шурыгина Ирина Миронова

Рождение ребёнка
1662

Сын: Шурыгин Ефим Афанасьев

Мать ребёнка: Шурыгина Ирина Миронова

Рождение ребёнка
1665 ст.

Сын: Шурыгин Елисей Афанасьев

Мать ребёнка: Шурыгина Ирина Миронова

Рождение ребёнка
1670 ст.

Сын: Шурыгин Козьма Афанасьев

Мать ребёнка: Шурыгина Ирина Миронова

Рождение ребёнка
1675 ст.

Сын: Шурыгин Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Шурыгина Ирина Миронова

Смерть
До 1710
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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