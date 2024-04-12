Шаламова (Мусникова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Мусникова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.12.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.1868 ст.

Сын: Шаламов Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Шаламов Николай Иоаннович

Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.

Сын: Шаламов Прокопий Николаевич

Отец ребёнка: Шаламов Николай Иоаннович

Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаламов Николай Иоаннович

Смерть
Неизвестно
Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
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