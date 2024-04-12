Шаламова (Мусникова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.12.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1832 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1868 ст.
Отец ребёнка: Шаламов Николай Иоаннович
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.
Сын: Шаламов Прокопий Николаевич
Отец ребёнка: Шаламов Николай Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно