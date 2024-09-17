Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1792

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1758 г.р.

Дети

Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 27 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 34
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 28 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 35
Смерть
До 1792

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