Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 27 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 34
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 28 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 35
Смерть
До 1792