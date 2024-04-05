Gąsiewski Wawrzyniec
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Gąsiewski Antoni
Бракосочетание
11.02.1811
Łączka/Długosiodło akt 15/1811
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Gąsiewski Jan
Мать ребёнка: Gąsiewska (Kwiatkowska) Anna
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Chrzczonowska-Kowalczyk (Gąsiewska) Tekla
Мать ребёнка: Gąsiewska (Kwiatkowska) Anna
Łączka , Długosiodło
Рождение ребёнка
1828
Сын: Gąsiewski Stanisław
Мать ребёнка: не указана
Łączka , Długosiodło
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Dobrowolska (Gąsiewska) Agnieszka
Мать ребёнка: не указана
Łączka , Długosiodło
Смерть
Неизвестно