Gąsiewski Wawrzyniec Около 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Gąsiewski Wawrzyniec

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

1753 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Gąsiewski Antoni

Мать: Gąsiewska (Kowalczyk) Barbara

Бракосочетание
11.02.1811

Жена: Gąsiewska (Kwiatkowska) Anna

Łączka/Długosiodło akt 15/1811
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Gąsiewski Jan

Мать ребёнка: Gąsiewska (Kwiatkowska) Anna

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Chrzczonowska-Kowalczyk (Gąsiewska) Tekla

Мать ребёнка: Gąsiewska (Kwiatkowska) Anna

Łączka , Długosiodło
Рождение ребёнка
1828

Сын: Gąsiewski Stanisław

Мать ребёнка: не указана

Łączka , Długosiodło
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Dobrowolska (Gąsiewska) Agnieszka

Мать ребёнка: не указана

Łączka , Długosiodło
Смерть
Неизвестно

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