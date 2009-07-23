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Масленников Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1960

Дата смерти

23.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1960

Отец: Масленников Василий

Мать: Масленникова (Иваненко) Александра

Развод
Неизвестно

Жена: Масленникова Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Масленникова (Кузнецова) Людмила

Бракосочетание
11.02.1984

Жена: Масленникова (Кузнецова) Людмила

Рождение ребёнка
04.01.1985

Сын: Масленников Александр

Мать ребёнка: Масленникова (Кузнецова) Людмила

Бракосочетание
1992

Жена: Масленникова Татьяна

Рождение ребёнка
18.12.1992

Дочь: Огородник (Масленникова) Наталья

Мать ребёнка: Масленникова Татьяна

Смерть
23.07.2009
Причина смерти: Несчастный случай

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