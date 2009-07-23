Масленников Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1960
Дата смерти23.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1960
Развод
Неизвестно
Жена: Масленникова Татьяна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
11.02.1984
Рождение ребёнка
04.01.1985
Мать ребёнка: Масленникова (Кузнецова) Людмила
Бракосочетание
1992
Жена: Масленникова Татьяна
Рождение ребёнка
18.12.1992
Дочь: Огородник (Масленникова) Наталья
Мать ребёнка: Масленникова Татьяна
Смерть
23.07.2009
Причина смерти: Несчастный случай