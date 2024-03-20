Толстой Николай Ильич
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.06.1794
Дата смерти21.06.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1794
Отец: Толстой Илья Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
21.06.1823
Сын: Толстой Николай Николаевич
Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.1826
Сын: Толстой Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1827
Сын: Толстой Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1828
Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна
Yasnaya Polyana, Tula, Russia
Рождение ребёнка
02.03.1830
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстая Мария Николаевна
Смерть
21.06.1837
Тула, Тула, Россия