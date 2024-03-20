Толстой Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Николай Ильич

Место рождения

Россия

Дата рождения

26.06.1794

Дата смерти

21.06.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1794

Отец: Толстой Илья Андреевич

Мать: Толстая Пелагея Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
21.06.1823

Сын: Толстой Николай Николаевич

Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1826

Сын: Толстой Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.1827

Сын: Толстой Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна

Рождение ребёнка
09.09.1828

Сын: Толстой Лев Николаевич

Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна

Yasnaya Polyana, Tula, Russia
Рождение ребёнка
02.03.1830

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Мария Николаевна

Смерть
21.06.1837
Тула, Тула, Россия
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