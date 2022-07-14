Пушкарева Галина Ивановна 23.02.1950 — найти родственников по фамилии на Familio

Пушкарева Галина Ивановна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 23.02.1950

Супруги
Пушкарев Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Пушкарев Александр Николаевич01.01.1971 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1969

Муж: Пушкарев Николай Иванович

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
01.01.1971

Сын: Пушкарев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пушкарев Николай Иванович

Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.