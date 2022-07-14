Пушкарева Галина Ивановна
женский, родилась 23.02.1950
Супруги
Пушкарев Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Пушкарев Александр Николаевич01.01.1971 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1969
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.01.1971
Сын: Пушкарев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пушкарев Николай Иванович
Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область