Людвиг Бронислава Ивановна 06.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Людвиг Бронислава Ивановна

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Место рождения

д.Дагник Тыретского района Иркутской области

Дата рождения

06.11.1928

Дата смерти

20.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1928

Отец: Людвиг Иван Григорьевич

Мать: Людвиг Полина Мартыновна

д.Дагник Тыретского района Иркутской области
Рождение ребёнка
15.09.1968

Дочь: Бендик Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Бендик Иосиф Эдуардович

уч.Пихтинск Заларинский район Иркутская область
Смерть
20.06.2008

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