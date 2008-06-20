Людвиг Бронислава Ивановна
Место рожденияд.Дагник Тыретского района Иркутской области
Дата рождения06.11.1928
Дата смерти20.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1928
Отец: Людвиг Иван Григорьевич
Мать: Людвиг Полина Мартыновна
д.Дагник Тыретского района Иркутской области
Рождение ребёнка
15.09.1968
Дочь: Бендик Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Бендик Иосиф Эдуардович
уч.Пихтинск Заларинский район Иркутская область
Смерть
20.06.2008