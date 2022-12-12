Веннингер (Wenninger) Елизавета (Elisabetha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веннингер (Wenninger) Елизавета (Elisabetha)

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Место рождения

Кучурган, Одеська область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Веннингер Матиас

Мать: Штенглер Мария Анна

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Швейцер Михаэль

Отец ребёнка: Швейцер Антон

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Швейцер Лоренц

Отец ребёнка: Швейцер Антон

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Швейцер Цецилия

Отец ребёнка: Швейцер Антон

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швейцер Антон

Смерть
Неизвестно
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