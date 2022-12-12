Веннингер (Wenninger) Елизавета (Elisabetha)
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Веннингер Матиас
Мать: Штенглер Мария Анна
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Швейцер Михаэль
Отец ребёнка: Швейцер Антон
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Швейцер Лоренц
Отец ребёнка: Швейцер Антон
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Швейцер Цецилия
Отец ребёнка: Швейцер Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швейцер Антон
Смерть
Неизвестно