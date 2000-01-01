Попова Агафья Савишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Агафья Савишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Попов Степан

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1749

Сын: Попов Асон

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ефросиния

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов Иван

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Попов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Федор

Смерть
Неизвестно
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