Попова Агафья Савишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Попов Степан
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1749
Сын: Попов Асон
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ефросиния
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1761
Сын: Попов Иван
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Попов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Федор
Смерть
Неизвестно