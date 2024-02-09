Бурыко Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурыко Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурыко Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Амельченко Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурыко Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Амельченко Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурыко Тамара Тимофеевна

Мать ребёнка: Амельченко Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурыко Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Амельченко Мария Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амельченко Мария Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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