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Тарасюк Порфирий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасюк Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасюк Борис Порфирьевич

Мать ребёнка: Тарасюк Леонида Николаевна

Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.

Дочь: Тарасюк Лидия Порфирьевна

Мать ребёнка: Тарасюк Леонида Николаевна

Смерть
Неизвестно

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