Тарасюк Порфирий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасюк Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасюк Борис Порфирьевич
Мать ребёнка: Тарасюк Леонида Николаевна
Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.
Дочь: Тарасюк Лидия Порфирьевна
Мать ребёнка: Тарасюк Леонида Николаевна
Смерть
Неизвестно