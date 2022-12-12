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Локтев Андрей Фёдорович

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Место рождения

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
17.01.1914 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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