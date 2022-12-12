Коваленко Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Коваленко Игнат Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Игнатовна
Отец ребёнка: Коваленко Игнат Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Игнатовна
Отец ребёнка: Коваленко Игнат Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синклита Игнатовна
Отец ребёнка: Коваленко Игнат Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Натуральная смерть
Похороны
Неизвестно