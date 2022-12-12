Коваленко Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Коваленко Иван Игнатович

Отец ребёнка: Коваленко Игнат Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Игнатовна

Отец ребёнка: Коваленко Игнат Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Игнатовна

Отец ребёнка: Коваленко Игнат Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синклита Игнатовна

Отец ребёнка: Коваленко Игнат Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Игнат Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Ведильцы, Чернігівська область
Причина смерти: Натуральная смерть
Похороны
Неизвестно
Ведильцы, Чернігівська область
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