Маслихова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Сын: Маслихов Игнат Аникандрович
Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович
Рождение ребёнка
08.04.1880
Дочь: Никулина Анна Аникандровна
Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович
д.Плоское в то время была на территории Землянского уезда Воронежской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Евдокия Аникандровна
Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслихов Иван Аникандрович
Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслихов Алексей Аникандрович
Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслихов Иван Аникандрович
Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович
Смерть
Неизвестно