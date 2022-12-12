Маслихова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслихова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Маслихов Игнат Аникандрович

Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович

Рождение ребёнка
08.04.1880

Дочь: Никулина Анна Аникандровна

Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
д.Плоское в то время была на территории Землянского уезда Воронежской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Евдокия Аникандровна

Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслихов Иван Аникандрович

Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслихов Алексей Аникандрович

Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслихов Иван Аникандрович

Отец ребёнка: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович

Смерть
Неизвестно
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