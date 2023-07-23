Авдотья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
16.11.1869 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
16 ноября 1869 у Григорiя Степанова Иванова (Г-на Катенина , д.Здурьева) 56-25-218-40об-41
Восприемник
05.03.1871 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
5 марта 1871 у Дарьи Павловой Ивановой (Г-на Катенина , д.Здурьева)56-25-218-82об-83
Рождение ребёнка
Около ?.04.1873 ст.

Сын: Иванъ Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
нет данных о рождении
Рождение ребёнка
11.10.1874 ст.

Сын: Николай Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 11 (12) октября 1874 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-21... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1876 ст.

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 14 (15) июня 1876 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-218-2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Иванов

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