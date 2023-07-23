Авдотья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
16.11.1869 ст.
16 ноября 1869 у Григорiя Степанова Иванова (Г-на Катенина , д.Здурьева) 56-25-218-40об-41
Восприемник
05.03.1871 ст.
5 марта 1871 у Дарьи Павловой Ивановой (Г-на Катенина , д.Здурьева)56-25-218-82об-83
Рождение ребёнка
Около ?.04.1873 ст.
Сын: Иванъ Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Иванов
нет данных о рождении
Рождение ребёнка
11.10.1874 ст.
Сын: Николай Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Дата рождения (крещения): 11 (12) октября 1874 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-21... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1876 ст.
Дочь: Анна Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Дата рождения (крещения): 14 (15) июня 1876 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-218-2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Иванов