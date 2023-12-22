Гурьева (Кулындышева) Светлана Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Кулындышева) Светлана Феодосьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.?

Отец: Кулындышев Феодосий Александрович

Мать: Кулындышева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
1998

Сын: Гурьев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Гурьев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Гурьева Любовь Владимирович

Отец ребёнка: Гурьев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
2006

Сын: Гурьев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Гурьев Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Владимир Николаевич

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