Гурьева (Кулындышева) Светлана Феодосьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.?
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.?
Рождение ребёнка
1998
Сын: Гурьев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Гурьев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Гурьева Любовь Владимирович
Отец ребёнка: Гурьев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
2006
Сын: Гурьев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Гурьев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно