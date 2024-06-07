Высоцкий Андрей Федорович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Высоцкий Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Высоцкий Федор Алексеевич

Мать: Высоцкая Устиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высоцкая Феодосия

Место жительства
Неизвестно
с. Березнеговатое, Украина
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Высоцкая) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Высоцкая Феодосия

Смерть
Неизвестно

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