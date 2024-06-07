Высоцкий Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Высоцкий Федор Алексеевич
Мать: Высоцкая Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высоцкая Феодосия
Место жительства
Неизвестно
с. Березнеговатое, Украина
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Высоцкая) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Высоцкая Феодосия
Смерть
Неизвестно