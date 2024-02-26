Константин Яковлев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Яков Кононов (Ич)
Мать: Елена Андреева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно