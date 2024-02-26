Константин Яковлев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Яковлев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Яков Кононов (Ич)

Мать: Елена Андреева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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