Осинкина (Жарова) Анисия Андреевна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1879 и 1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1879 и 1880
Отец: Жаров Андрей Фёдорович
Мать: Жарова Евдокия Денисовна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
03.11.1899
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
11.08.1901
Сын: Осинкин Максим Степанович
Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
19.08.1906
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
19.05.1908
Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
23.07.1909
Дочь: Санникова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
17.01.1913
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Осинкин Александр Степанович
Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
15.09.1919
Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1921
Сын: Осинкин Василий Степанович
Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно