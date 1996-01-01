Осинкина (Жарова) Анисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсинкина (Жарова) Анисия Андреевна

Осинкина (Жарова) Анисия Андреевна

avatar

Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1879 и 1880

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1880

Отец: Жаров Андрей Фёдорович

Мать: Жарова Евдокия Денисовна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
03.11.1899

Муж: Осинкин Степан Агафонович

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
11.08.1901

Сын: Осинкин Максим Степанович

Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
19.08.1906

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
19.05.1908

Сын: Осинкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
23.07.1909

Дочь: Санникова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
17.01.1913

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Осинкин Александр Степанович

Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Осинкин Пётр Степанович

Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
15.09.1919

Сын: Осинкин Аким Степанович

Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Осинкин Василий Степанович

Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Осинкин Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Осинкин Степан Агафонович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close