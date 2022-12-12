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Воронин Михаил Васильевич
Воронин Михаил Васильевич
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Место рождения
Кабачино
, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
02.09.1912
Дата смерти
30.07.1988
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Кабачино
, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
30.07.1988
Молочное
, город Вологда, Вологодская область
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