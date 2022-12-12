Воронин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Михаил Васильевич

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Место рождения

Кабачино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.09.1912

Дата смерти

30.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Кабачино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
30.07.1988
Молочное, город Вологда, Вологодская область
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