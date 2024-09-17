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Федорова Мария

Место рождения

Григорово

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: Иванов Федор

Мать: Афанасьева Марфа

Бракосочетание
10.02.1897 ст.

Муж: Васильев Николай

Рождение ребёнка
10.04.1898 ст.

Дочь: Николаева Александра

Отец ребёнка: Васильев Николай

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.06.1899 ст.

Сын: Николаев Павел

Отец ребёнка: Васильев Николай

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.

Дочь: Николаева Параскева

Отец ребёнка: Васильев Николай

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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