Федорова Мария
Место рожденияГригорово
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: Иванов Федор
Мать: Афанасьева Марфа
Бракосочетание
10.02.1897 ст.
Муж: Васильев Николай
Рождение ребёнка
10.04.1898 ст.
Дочь: Николаева Александра
Отец ребёнка: Васильев Николай
Рождение ребёнка
27.06.1899 ст.
Сын: Николаев Павел
Отец ребёнка: Васильев Николай
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.
Дочь: Николаева Параскева
Отец ребёнка: Васильев Николай
Смерть
Неизвестно