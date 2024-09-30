Ниукканен (Тойкка) Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниукканен (Тойкка) Елизавета Матвеевна

Место рождения

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
31.01.1882

Муж: Ниукканен Иван Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1883

Дочь: (Ниукканен) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Александрович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1889

Сын: Ниукканен Александр Иванович

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Александрович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1893

Дочь: (Ниукканен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Александрович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1898

Сын: Ниукканен Матвей Иванович

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Александрович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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