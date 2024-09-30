Ниукканен (Тойкка) Елизавета Матвеевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1882
Рождение ребёнка
14.11.1883
Дочь: (Ниукканен) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Александрович
Рождение ребёнка
01.09.1889
Сын: Ниукканен Александр Иванович
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Александрович
Рождение ребёнка
06.01.1893
Дочь: (Ниукканен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Александрович
Рождение ребёнка
07.02.1898
Сын: Ниукканен Матвей Иванович
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Александрович
Смерть
Неизвестно