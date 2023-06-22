Россейкина Меланья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Россейкина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Россейкина Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Россейкин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Сидойкина (Россейкина) Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.05.1886
Сын: Россейкина Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.12.1887
Дочь: Долгова (Россейкина) Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич
Смерть
Неизвестно