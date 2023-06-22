Россейкина Меланья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россейкина Меланья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Россейкина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Россейкина Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Россейкин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Сидойкина (Россейкина) Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
23.05.1886

Сын: Россейкина Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
03.12.1887

Дочь: Долгова (Россейкина) Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Россейкин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Россейкин Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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