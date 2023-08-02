Шанаева (Есенова) Хашан Мисостовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шанаев Кавдын
Отец ребёнка: Шанаев Каншау Ахлаович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шанаев Кызмыда
Отец ребёнка: Шанаев Каншау Ахлаович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шанаев Касполат
Отец ребёнка: Шанаев Каншау Ахлаович