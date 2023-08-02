Шанаева (Есенова) Хашан Мисостовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаева (Есенова) Хашан Мисостовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанаев Каншау Ахлаович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шанаев Кавдын

Отец ребёнка: Шанаев Каншау Ахлаович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шанаев Кызмыда

Отец ребёнка: Шанаев Каншау Ахлаович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шанаев Касполат

Отец ребёнка: Шанаев Каншау Ахлаович

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