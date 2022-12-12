Янин Валентин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1999