Янин Валентин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янин Валентин Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1999
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