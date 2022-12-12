Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1758
Дата смерти25.07.1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1758
Смерть
25.07.1838
Место жительства
С 1838