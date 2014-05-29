Луценко Катерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Катерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.2014

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2014

Отец: Луценко Сергей Сергеевич

Мать: не указана

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