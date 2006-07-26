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Борисочев Вячеслав Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1959

Дата смерти

26.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1959

Отец: Борисочев Дмитрий Васильевич

Мать: Борисочева Мария

Рождение ребёнка
17.05.1982

Дочь: Пинимясова Наталья Вячеславна

Мать ребёнка: Борисочева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1987

Сын: Борисочев Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Борисочева Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисочева Нина Ивановна

Смерть
26.07.2006
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