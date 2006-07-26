Борисочев Вячеслав Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1959
Дата смерти26.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1959
Отец: Борисочев Дмитрий Васильевич
Мать: Борисочева Мария
Рождение ребёнка
17.05.1982
Дочь: Пинимясова Наталья Вячеславна
Мать ребёнка: Борисочева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1987
Сын: Борисочев Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Борисочева Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисочева Нина Ивановна
Смерть
26.07.2006