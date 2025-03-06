Харченко Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения?.10.1918
Дата смерти18.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
1942
Сержант
Военная служба
1942
96 тбр
Рождение ребёнка
24.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чмирук Татьяна Степановна
Морозовка, Вінницька область
Смерть
18.07.1988