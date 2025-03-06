Харченко Василий Гаврилович ?.10.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Харченко Василий Гаврилович

Место рождения

Снежная, Вінницька область

Дата рождения

?.10.1918

Дата смерти

18.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Снежная, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чмирук Татьяна Степановна

Получение воинского звания/чина
1942
Сержант
Военная служба
1942
96 тбр
Рождение ребёнка
24.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чмирук Татьяна Степановна

Морозовка, Вінницька область
Смерть
18.07.1988

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