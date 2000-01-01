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Китов Александр Сергеевич
Китов Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Дата смерти
2022
Пол
Мужской
Отец
Китов Сергей Васильевич
1940 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Китов Сергей Васильевич
Мать: не указана
Смерть
2022
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