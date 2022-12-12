Второв Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1921
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1921
Отец: Второв Иван Калистратович
Мать: не указана
Военная служба
С ?.09.1939 по 1941
Род войск: Танковые войска Воинское звание: Лейтенант Призван в сентябре 1939 года. Окончил Ульяновское танковое училище. Служил в 98 танковом полку Киевского особого военного округа. Звание – лейтена... Показать все
Смерть
1941
Причина смерти: Пропал без вести