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Второв Василий Иванович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.02.1921

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

До 1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1921

Отец: Второв Иван Калистратович

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С ?.09.1939 по 1941
Род войск: Танковые войска Воинское звание: Лейтенант Призван в сентябре 1939 года. Окончил Ульяновское танковое училище. Служил в 98 танковом полку Киевского особого военного округа. Звание – лейтена... Показать все
Смерть
1941
Причина смерти: Пропал без вести
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