(Мамаева) Лидия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамаева) Лидия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1947

Отец: Мамаев Филипп

Мать: Мамаева Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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