Яроха Аким известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Высоцкая Акулина Акимовна
Мать ребёнка: не указана
д. Дашково, Островенская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Дашково, Островенская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно