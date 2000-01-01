Яроха Аким известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яроха Аким известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Высоцкая Акулина Акимовна

Мать ребёнка: не указана

д. Дашково, Островенская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Дашково, Островенская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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