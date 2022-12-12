Буйвидс (Галевичс) Трине — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйвидс (Галевичс) Трине

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Место рождения

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads

Дата рождения

05.08.1874

Дата смерти

01.01.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Бракосочетание
23.12.1901

Муж: Буйвидс Микелис

Рождение ребёнка
28.12.1902

Сын: Буйвидс Карлис Робертс

Отец ребёнка: Буйвидс Микелис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
После 1904

Дочь: Мильда

Отец ребёнка: Буйвидс Микелис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Буйвидс Арвидс

Отец ребёнка: Буйвидс Микелис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
23.11.1917

Сын: Буйвидс Эдвардс

Отец ребёнка: Буйвидс Микелис

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1969
Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Похороны
Неизвестно
Гаурини, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
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