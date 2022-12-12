Буйвидс (Галевичс) Трине
Место рождения
Дата рождения05.08.1874
Дата смерти01.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.12.1901
Муж: Буйвидс Микелис
Рождение ребёнка
28.12.1902
Отец ребёнка: Буйвидс Микелис
Рождение ребёнка
После 1904
Дочь: Мильда
Отец ребёнка: Буйвидс Микелис
Рождение ребёнка
11.04.1911
Сын: Буйвидс Арвидс
Отец ребёнка: Буйвидс Микелис
Рождение ребёнка
23.11.1917
Сын: Буйвидс Эдвардс
Отец ребёнка: Буйвидс Микелис
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1969
Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Похороны
Неизвестно
Гаурини, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads