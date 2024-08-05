Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Третьяков (?) Павел Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Третьяков Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
29.11.1883
Дочь: (Третьякова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Третьякова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно