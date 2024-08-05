Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Колосова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Третьяков (?) Павел Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Третьяков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Павлович

Рождение ребёнка
29.11.1883

Дочь: (Третьякова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Третьякова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно

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