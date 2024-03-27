Муртаза Илькенеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуртаза Илькенеев

Муртаза Илькенеев

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1746

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Илькеней Ишпулатов

Мать: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1785

Сын: Биккеня Муртазин

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1826
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close