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Бондарев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782)
Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Бондарева) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Бондарева Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бондарев Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Бондарева Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Бондарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Бондарева Ефимия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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