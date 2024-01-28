Бондарев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782)
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Бондарева) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Бондарева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бондарев Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Бондарева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Бондарева Ефимия Ивановна
Смерть
Неизвестно