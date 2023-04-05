Честков Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честков Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Честков Георгий

Мать: Честкова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1997
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