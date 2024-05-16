Гордеев Григорий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Григорий Иванович

Место рождения

кунгурский уезд, Комаровская волость, Шиликов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

кунгурский уезд, Комаровская волость, Шиликов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Гордеева Екатерина Наумовна

кунгурский уезд, Комаровская волость, Шиликов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Екатерина Наумовна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Гордеева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Гордеева Екатерина Наумовна

кунгурский уезд, Комаровская волость, Шиликов
Смерть
Неизвестно

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