Гордеев Григорий Иванович
Место рождениякунгурский уезд, Комаровская волость, Шиликов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
кунгурский уезд, Комаровская волость, Шиликов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Гордеева Екатерина Наумовна
кунгурский уезд, Комаровская волость, Шиликов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Гордеева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Гордеева Екатерина Наумовна
кунгурский уезд, Комаровская волость, Шиликов
Смерть
Неизвестно