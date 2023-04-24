Ильин Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Петр Александрович

Ильин Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1913

Дочь: Кулакова (Ильина) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Ефросинья Ефросинья Фроловна

Рождение ребёнка
14.02.1921

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Ефросинья Ефросинья Фроловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.