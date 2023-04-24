Ильин Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1913
Дочь: Кулакова (Ильина) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Ефросинья Ефросинья Фроловна
Рождение ребёнка
14.02.1921
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Ильина (Ильина) Ефросинья Ефросинья Фроловна
Смерть
Неизвестно