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Субботина Виктория Владимировна
Субботина Виктория Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1978
Пол
Женский
Отец
Субботин Владимир Максимович
1945 г.р.
Мать
Субботина Изольда
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец:
Субботин Владимир Максимович
Мать:
Субботина Изольда
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