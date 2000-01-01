Субботина Виктория Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Виктория Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Субботин Владимир Максимович

Мать: Субботина Изольда

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