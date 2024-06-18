Мущинкина Пелагея Деонисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мущинкина Пелагея Деонисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.2001

Сын: Попов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Михайлович

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.2002

Сын: Попов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Михайлович

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.2002

Сын: Попов Максим Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Михайлович

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.04.2003

Сын: Попов Никита Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Михайлович

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

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