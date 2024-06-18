Мущинкина Пелагея Деонисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.2001
Отец ребёнка: Попов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.2002
Отец ребёнка: Попов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.2002
Отец ребёнка: Попов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
08.04.2003
Отец ребёнка: Попов Иван Михайлович