Волков Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1898
Дата смерти04.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1898
Рождение ребёнка
03.10.1934
Дочь: Волкова Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Летуновская Ефросиния Назаровна
Рождение ребёнка
08.12.1939
Дочь: Федина Галина Иосифовна
Мать ребёнка: Летуновская Ефросиния Назаровна
Рождение ребёнка
24.05.1942
Дочь: Волкова Зинаида Иосифовна
Мать ребёнка: Летуновская Ефросиния Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1965