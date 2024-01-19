Волков Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Иосиф Иванович

Волков Иосиф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1898

Дата смерти

04.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1898

Отец: Волков Иван Степанович

Мать: Волкова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1934

Дочь: Волкова Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Летуновская Ефросиния Назаровна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1939

Дочь: Федина Галина Иосифовна

Мать ребёнка: Летуновская Ефросиния Назаровна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1942

Дочь: Волкова Зинаида Иосифовна

Мать ребёнка: Летуновская Ефросиния Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летуновская Ефросиния Назаровна

Смерть
04.11.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close