Якушов (Якушев) Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушов (Якушев) Александр Михайлович

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Место рождения

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.07.1922

Дата смерти

22.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1945

Дочь: Шершнева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Якушова Анна Сидоровна

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.03.1954

Сын: Якушов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Якушова Анна Сидоровна

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
22.10.1984
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
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