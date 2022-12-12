Якушов (Якушев) Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.07.1922
Дата смерти22.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1945
Дочь: Шершнева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Якушова Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
14.03.1954
Сын: Якушов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Якушова Анна Сидоровна
Смерть
22.10.1984