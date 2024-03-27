Болембах Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах Владимир

Место рождения

Россия, Новосибирск

Дата рождения

11.11.1937

Дата смерти

01.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937

Отец: Болембах Иоссер (Иосиф)

Мать: Болембах Надежда (Эстер) Исаевна

Россия, Новосибирск
Бракосочетание
15.04.1957

Жена: Болембах Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
12.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах Людмила Анатольевна

Новосибирск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1987
Алма-Ата, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Алма-Ата, Казахстан
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