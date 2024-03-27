Болембах Владимир
Место рожденияРоссия, Новосибирск
Дата рождения11.11.1937
Дата смерти01.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937
Россия, Новосибирск
Бракосочетание
15.04.1957
Рождение ребёнка
12.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болембах Людмила Анатольевна
Новосибирск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1987
Алма-Ата, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Алма-Ата, Казахстан